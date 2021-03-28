Can Yaman kız arkadaşı Diletta Leotta'nın annesiyle tanıştı
Bir süredir İtalyan sunucu Diletta Leotta'yla aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, ilişkisinde ikinci adımı da attı. Yaman, evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşı Leotta'nın annesiyle tanıştı.
Gönül İşleri ve Erkenci Kuş dizileri ile ününe ün katan 31 yaşındaki oyuncu Can Yaman, uzunca bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile birliktelik yaşıyor.
Geçtiğimiz ay güzel giden ilişkilerinde ilk ciddi adımı atıp kız arkadaşına evlenme teklifi eden ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi.
Sandokan adlı İtalya yapımı bir dizide başrol oynayacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan güzelin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.
İlişkilerinde attıkları her adımla gündem olan çift, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.