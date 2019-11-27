Can Yaman Kıvanç Tatlıtuğ'a sataştı diziler üzerinden olay gönderme
İSPANYA havalimanında hayranları tarafından büyük coşku ile karşılanan Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ'a olay göndermelerde bulundu.
İspanya'da yayınlanan bir program için Madrid'e giden Can Yaman, havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanmış, hayranlarının arasından polis eşiliğinde ancak çıkış yapabilmişti. İspanya'da hayranları tarafından coşkulu karşılanması hakkında açıklamalar yapan Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ'a olay göndermeler yaptı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İspanya ziyareti hakkında bilgi veren Can Yaman, ''İspanya rüya gibi geçti. Yeni yeni hazmediyorum. Siz de az çok sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Göründüğünden çok daha fazlası var. Pek fazla gezme fırsatım olmadı. Cuma günü yayınlanacak bir programa katıldım. En delicesi İtalya'ydı. İtalyanca bildiğimden doyalı olduğunu zannediyorum. İspanya, İtalya’yı 3’e 4’e katladı'' dedi.
Havalimanı’ndan İspanyol polisler tarafından apar topar götürülen Yaman, o anların hatırlatılması üzerine, ''Suçlu gibi göründük. İtalya’da İtalyanca anlaşabildiğimiz için onları ikna edebiliyordum. İspanyolca bilmediğim için hep aralara başkaları girdi. Biraz da yapı olarak İspanyol polisler, İtalyanlardan sert çıktılar. 'Kamu düzeni açısından sizi bir an önce çıkarmak istiyoruz' dediler. Öyle olunca bir yaka paça çıkarma durumu söz konusu oldu'' diye açıklama yaptı.
Can Yaman, İspanya’daki 2 bin kişilik karşılamanın kurgu olduğu ve bir kişinin kalabalığı organize ettiği iddialarına şöyle yanıt verdi:
''O arkadaş ekipte çalışan bir muhabir. Oradaki programın muhabiri. İsmi Sergıo (Sergıo Silva). Onunla röportaj yaptım. Muhabir de benim fanım gibi bir şey. Orada insanları çoşturmak istemiş. Niye çoşturmak istemiş onu bilmiyorum. Benim dışımda gelişen bir olay.