Can Yaman İtalya'daki sevgi selini eleştirenleri kıskançlıkla suçladı sert çıktı
Can Yaman, İtalya'daki sevgi selini eleştirenleri kıskançlıkla suçladı.
Erkenci Kuş, Dolunay gibi fenomen dizilerle adından söz ettirerek tanınan Can Yaman, yaz sezonunda tatili için İtalya'ya gitmiş ve hayranlarının sevgi seline maruz kalmıştı. Otelin önünde toplanan büyük bir kalabalık Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirleri ile yarışmıştı.
Napoli'de hayranlarının bu sevgi seline karşılıksız kalmayan Can Yaman, önce kaldığı otelin balkonuna çıkarak hayranlarını selamlamış, ardından da kapının önüne inerek hayranlarını kırmayıp fotoğraflar çekinmişti.
Yaman, bu anları da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor" notunu düşmüştü.
Yaman'ın hayranlarının bu kadar ilgi göstermesi sosyal medyada çok konuşulmuş, reklam için yaptığı, kurgu olduğu iddiaları dilden dile yayılmıştı.