Can Yaman İtalya'da reklam filminde oynadı işte bomba görüntüler

Rol aldığı projelerle özellikle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve her gittiğinde havaalanında izdihama sebep olan Can Yaman, bir makarna markasının reklam yüzü olmuştu. İtalya'da ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde oynayan Yaman, Instagram hesabından reklam filimini paylaştı. Videoya özellikle İtalyanca yorum yağarken, Yaman'ın İtalyanca aksanı da takipçileri tarafından takdir edildi.