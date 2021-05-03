Can Yaman ihaneti sineye çekti sevgilisi Diletta Leotta'yı affetti!
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın başka bir erkekle öpüşürken çekilen fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından gözlerin çevrildiği Yaman'dan ilk hamle geldi.
İtalya'da yayınlanacak olan 'Sandokan' dizisi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisinde hızlı davranan oyuncu, spiker sevgilisine evlilik teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı. İkilinin ilişkisi Leotta'nın ihanet fotoğraflarıyla sarsıldı.
Diletta Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin, dudak dudağa görüntülendi. İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisi, ikilinin romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Ortaya çıkan fotoğrafların ardından dergide yer alan haberde Diletta Leotta ve Ryan Friedkin yaklaşık beş aydır birlikte olduğu bu aşkı gizlediği öne sürüldü.
Ünlü oyuncu olay fotoğraflar karşısında sessizliğini korurken son hareketiyle şaşırttı. Yaman ünlü spikerin pozlarını tek tek beğendi. Bu detay hayranlarının gözünden kaçmadı. Yaman'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.