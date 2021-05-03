Can Yaman ihaneti sineye çekti sevgilisi Diletta Leotta'yı affetti!

İtalya'da yayınlanacak olan 'Sandokan' dizisi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisinde hızlı davranan oyuncu, spiker sevgilisine evlilik teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı. İkilinin ilişkisi Leotta'nın ihanet fotoğraflarıyla sarsıldı.