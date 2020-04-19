Can Yaman eski sevgilisi Demet Özdemir'i unutamadı! Barışma sinyali verdi

"Can Yaman'dan ilk adım geldi": Geçen haftalarda ise karantina sürecinde Yaman Taciroğlu ile Demet Özdemir'in ilişkisi sona erdi. Bu haberin ardından Can Yaman'dan bir hamle geldi ve oyuncu, eski sevgilisinin fotoğrafına yorum yaparak barışma sinyalini vermiş oldu.