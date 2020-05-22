Can Yaman eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında konuştu! Dargınlığımız yok
Ekranlara yeni dizisiyle dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Can Yaman, Etiler'de toplantı çıkışı eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında konuştu.
Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş dizisinde beraber başrol oyunculuğunu oynayan Can Yaman ve Demet Özdemir, dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladı. Erkenci Kuş'un final yapmasından sonra ayrılık kararı alan çiftten Can Yaman, önceki gün eski sevgilisi hakkında konuştu.
Yakın bir zamanda yeni projesi olan 'Bay Yanlış' dizisi ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Can Yaman, Etiler'de toplantı sonrası, Demet Özdemir ile yeniden barışmak istediği sorusuna 'dargınlığımız yok' şeklinde cevap verdi.
Yaman, "Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu Bay Yanlış dizisinde Özge Gürel ile başrolü paylaşacak.
Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen haline gelen Enise Sude, bu kez de Can Yaman'ın mesajlarını "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle ifşa etmişti.