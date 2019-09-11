Can Yaman Diriliş Osman dizisinin kadrosuna mı katıldı? Burak Özçivit başrol oyuncusu
Can Yaman'ın Diriliş Osman dizisinde rol alacağı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı.
Erkenci Kuş dizisiyle büyük hayran kitlesine kazanan Can Yaman hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yayımlanacak olan Diriliş Osman dizisinin kadrosuna Can Yaman'ın katılacağı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.
Can Yaman'ın Instagram hesabından bir teşekkür için hazırladığı videoda zaten uzun olan sakallarını daha da uzatması dikkat çekmiş, yeni proje söylentileri çıkmaya başlamıştı ki Diriliş Osman'ın kadrosuna katıldığı iddiası dillendi.
Sosyal medyada bu iddiayı duyan Can Yaman hayranları, sevinçten havaya uçtu fakat henüz ne dizinin yapımcılarından ne de Can YAman'dan bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi.
İlerleyen günlerde ortaya çıkacak olan bu iddianın doğruluk payı dahi hayranlarını oldukça heyecanlandırmaya yetti.