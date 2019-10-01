Can Yaman bedelli askerlik için gün sayıyor saçsız sakalsız imajı merak konusu
Erkenci Kuş dizisinde yıldızı parlayan Can Yaman, askere gideceğini duyurdu.
Star Tv'nin fenomen dizisi Erkenci Kuş'da yıldızı parlayan ardından ünü Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışında da hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Bebek'de görüntülendi. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Yaman, askere gideceğini duyurdu.
Askerliğini bedelli olarak 21 gün yapacak olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yapımcı Birol Güven ile film için buluştuklarını çekimlerin zamanının askerlik dönemine uğramazsa rol alacağını şu sözlerle dile getirdi:
''Birol bey ile bir film için buluştuk. Senaryo daha hala yazılıyor. Olgunlaşırsa askere gideceğim takvimim uyarsa.''
Gazetecilerin askerlik görevi için uzun saçları ve sakalını kestireceğini hatırlatması üzerine ise Yaman, bu durumun pek de umrunda olmadığı şu sözleriyle ifade etti: