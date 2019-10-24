Can Yaman Aslışah Alkoçlar'la yine yakalandı aşk iddiaları bu sefer güçlendi

Can Yaman beni çok beğeniyor: TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre ise ikili bir süredir aşk yaşıyor. Program yorumcularından Eylem İpek Şafak, "Neslişah Alkoçlar'ın yakın arkadaşlarına "Can Yaman beni çok beğeniyor" dediğini biliyorum" şeklinde bir iddiada bulundu.