Can Yaman Anna Signore ile kaçamak yapmış! Demet Özdemir'le sevgiliydi

Geçtiğimiz aylarda final yapan fenomen dizi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın beraber oldukları magazin kulislerinin dilindeydi. Hiçbir zaman bu birlikteliği doğrulamayan çiftin geçtiğimiz günlerde beraber bir tatilden döndükleri iddia edilen bir fotoğrafları ortaya çıkınca aşk iddiaları doğruluk kazanmış gibiydi o fotoğrafa dair gerçek ortaya çıktı.