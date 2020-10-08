Can Yaman alkolü fazla kaçırdı mekanda uyuyakaldı işte olaylı gecenin ayrıntıları
ORTAKÖY'de bir mekanda eğlenen Can Yaman, alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Kız arkadaşıyla yakalanmamak adına mekanda uyuyakaldı.
Bay Yanlış dizisinde rol alan Can Yaman, dizisinin final yapmasının stresini gecelerde attı. Önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi.
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Yaman, gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.
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Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan yakışıklı oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılamadı. Yaman, kendisine gelince bir deniz taksisi çağırıldı ve evine yollandı.
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Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı.
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