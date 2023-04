Can Tanrıyar olayı nedir, ne oldu? Can Tanrıyar neden gözaltına alındı?

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Beşiktaş'taki evinden polisler tarafında alınan Can Tanrıyar'ın Muhammet Yakut'un iddialarından sonra gözaltına alındığı belirtildi. Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar ise eşine sahip çıktı, suçsuz dedi. Peki kimdir Can Tanrıyar, kaç yaşında? Suçu ne?

Abone ol

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, sabah saatlerinde Beşiktaş'taki evinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından alındı. Can Tanrıyar, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Peki, Can Tanrıyar neden gözaltına alındı? Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar gözaltına mı alındı, tutuklandı mı?

Neden Gözaltına alındı?

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı tehdit-şantaj konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Gerekçe hakkında bilgi verilmedi

Tanrıyar'ın gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar gözaltı sürecine ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Eşi Tamar Tanrıyar açıklama yaptı

Tamar Tanrıyar, "Can suçsuz yere gözaltına alındı. Can iki gün önce Muhammet Yakut'un iddialarında ismi geçen Metin Güneş'in Can'ın çevresine 'onu aldıracağım' dediği söylemleri üzerine savcılığa gitmişti. Bu savcı aynı zamanda gazeteci Serdar Akinan'ı ifadeye çağıran savcı. Ne tesadüf ki Can'ın savcılığa gittiği gün odadan Metin Güneş'in oğlu ve koruması çıktı. Bu olay tamamen Metin Güneş'in oğlu aracılığıyla savcıya para göndermesiyle oldu. Can da bugün gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı

Konu hakkında bir paylaşım yapan gazeteci Uğur Dündar ise, "Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar'ın, Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü." dedi.