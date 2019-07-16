Can pazarı kamerada! 2 saat kurtarılmayı bekledi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri de Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Bölgeye yakın bir noktada oturan Sahil Güvenlik'te görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, olayı haber aldı. Yeltirik, kıyafetlerini çıkararak girdiği denizde Ferit Koç'u kurtardı. Bu sırada Sahil Güvenlik ekipleri de olay yerine ulaştı.