Can Dündar’ın milyon dolarlık villasıyla ilgili karar çıktı! 11 Haziran'da yıkılacak

Can Dündar’ın Bodrum’un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti.