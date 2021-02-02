Can Bonomo'nun eşi Bir Başkadır dizisinin yıldızı Öykü Karayel hamilelik pozunu verdi
Öykü Karayel, oğlu Roman Bonomo'yu kucağına almak için artık gün sayıyor. Hamilelik pozunu da Instagram'dan paylaştı.
Şarkıcı Can Bonomo ile evli Öykü Karayel, son olarak Netflix'te yayımlanan Bir Başkadır dizisiyle herkesi mest etti. Oyunculuğuyla alkışları toplayan Öykü Karayel, şimdilerde ise oğlunu kucağına almak için sabırsızlanıyor.
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İki yıl önce evlenen Can Bonoma ve Öykü Karayel, doğacakları çocuklarına Roman ismini verecek.
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Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Karayel, L'officiel Türkiye dergisine verdiği hamilelik pozları çok beğenildi.
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Güzel oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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