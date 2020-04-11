Can Bonomo ve Öykü Karayel'in karantina pozu eşini havaya kaldırdı!

Karantina sürecinde sosyal medyaya saran ünlüler, çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak #evdekal çağrısında bulunuyorlar...O isimlerden biri de şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel çifti. Bonomo, eşi Öykü Karayel ile evde eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınladı.