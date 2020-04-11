Can Bonomo ve Öykü Karayel'in karantina pozu eşini havaya kaldırdı!
Karantina günlerini evde baş başa geçiren Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel sosyal medyadan esprili pozlarını takipçilerinin beğenilerine sundular.
Karantina sürecinde sosyal medyaya saran ünlüler, çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak #evdekal çağrısında bulunuyorlar...O isimlerden biri de şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel çifti. Bonomo, eşi Öykü Karayel ile evde eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Eşi Öykü Karayel’i havaya kaldırırken çekilmiş bir kareyi paylaşan Bonomo, altına da şunları yazdı:
-Peki sürekli sanat mı konuşuluyor evde Can Bey?
-Aynen.
Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte dinlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Öykü Karayel çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.
Şarkıcı Can Bonomo iki yıl birliktelikten sonra oyuncu Öykü Karayel ile 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girmişti.