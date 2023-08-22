Can Ataklı ekmeğini yediğinin, kılıcını sallıyor!

Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Saf bir su da olabilir iğrenç bir irin de... Can Ataklı'da da durum farklı değil. Adamın içi ne ise dışına da sızan o. Saklamıyor mide bulandıran İslam düşmanlığını...

Geçtiğimiz günlerde Sincan Belediyesi, "Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde Manevi Değerlerimizi çocuklarımızla birlikte pekiştiriyoruz. Kültür, değer ve inançlarımızı yarınlarımıza miras bırakacağız." sloganıyla bir etkinlik başlattı.

Peki Can Ataklı ne yaptı? Bu etkinliği başlatanları ve katılan aileleri pervasızca suçlayarak; toplumun sinir uçlarıyla oynandığını, pedagojik bir cinayete sürüklediğini söylemekle kalmayıp bu toprakların ruhunda ve kodlarında meknûz anlam yüklü bir faaliyeti cahilce bir eylem olarak adlandırdı.

Ben de kendisine şunu sormak istiyorum: daha süt kokan Anaokulu bebelerinin İlkokul çocuklarının; gerek 23 Nisan şenliklerinde, gerekse mezuniyet kutlamalarındaki o sermest halleri çok mu normal?

Tırnaklarına oje sürülmüş, masum yüzlerine makyaj yapılmış, saçları kuaförde şekillendirilmiş, mini eteklerle gösteri adı altında kendi yaşıtlarındaki partnerlerinim kollarına bırakılmış masum çocuklar pedagojik açıdan ne gibi hezeyanlar yaşıyor biliyor mu acaba?

Küçücük yaşlardaki kız çocuklarının; tırnağına oje sürmek, saçlarını kuaförde yaptırmak, cinsiyet konusunda özgür bırakmak vs... Tüm bunlar, hiçbir mecburiyet olmadığı halde tamamen ailelerin kendi inisiyatifi ile çocuklarına yaptıkları bir zulüm değil de nedir?

Ve bu konuda hiçbir aile bir değerine tepki göstermiyor. Herkes inancının gereği gibi yaşıyor bu ülkede... Aynı şekilde Kur'an Kursları, dini eğitim merkezleri vb. kurum ve kuruluşlarda da dini etkinlikler ailelerin tercihlerine bırakılmış, faaliyetler yürütmekte...

Kimse katılım için zorlanmıyor, insanlar inancının gereğini yapmakta özgür bırakılıyorlar. Altını çizmek istediğim husus şu ki; her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ve ailesinin dini üzerine büyür, belli bir yaşa geldikten sonra da doğru olan yolu seçmekle mükelleftir.

Buradaki "doğru olan yoldan" kastım Allah-u Teala'nın son din İslam olarak noktayı koyduğu yoldur. Bu tartışmaya kapalı bir konudur. Bunun üzerinde başka bir doğru yoktur.

Ama insanlar özgür iradeleriyle eğriyi de doğruyu da seçebilirler. Ortada onca yanlış şey dönerken, pedagog ve uzmanlar, çocukların ebeveynleri tarafından kendi yaşından çok daha büyük gösterilmelerini sağlıklı bulmadıklarını bangır bangır bağırırken; bu vehameti görmezden gelip de doğru bir şeye çirkin yorumlar yapmak, insanların özelini yani İslami hayatını tırmıklamaktır.

“Allah” diyenden, Allah'ın 99 ismi şerifi'nden, Kur'an-ı Kerim'i okuyandan tiksinen, fıtrata uygun yapılan tüm hayırlı hizmet ve faaliyeti adeta bir cinayet olarak gören, Kur'an kurslarına dini eğitim veren kurum ve kuruluşlara adeta toplama kampı muamelesi yapan Can Ataklı gibi zavallıların korkusu “İslam” değil de nedir?

İslamlaşmayı engellemeye yönelik gayret gösterenler, İslamlaşma ile; Avrupâî kültürel kimliğin ortadan kalkması tehdidine karşı bir direnç eğilimindeler. Bu isyancı grup için mümkün olduğunca çok sayıda ve nitelikli katılımcıya ihtiyaç vardır. Ortaya attığı asılsız argümanlarla kitlesini çoğaltmaya çalışır.

Bugün tüm dünyadaki İslam karşıtı eylemler -Kur’an-ı Kerim'i yakmaya teşebbüs, camilere yapılan saldırılar, cami içerisinde uygunsuz hal ve hareketler, başörtülü ve çarşaflı hanımlara hakaretler, din adamlarını toplumdan uzak tutmak vb- açık açık İslamlaşmayı engellemeye yönelik faaliyet yürütenlerin çirkin fiilleridir.

Tabii tüm bu hadsizliklerin bize hatırlattığı bir hakikat var ki o da; “köpekler havladı diye kervan yolda kalmaz…”

Meseleye çok daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak; Batılı ülkelerin Türklere ve İslamiyete yönelik düşmanlığı İslam'ın doğduğu 7. ve 8. yy. larda başladı. Bizansın kontrolündeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki toprakların çoğunluğunun İslam kontrolü altına girmesi bu düşmanlığın ilerlemesinde önemli etkenlerden biri...

İslam düşmanlığının şiddeti, Türklerin İslam'la bütünleşmesiyle daha da arttı. Türklerle birlikte İslam dünyasının sınırları Avrupa dahil dünyanın dört bir tarafına genişledi ve nihayetinde İstanbul fethedilip, İslam'ın başkenti haline getirilince batıdaki İslam korkusu ve düşmanlığı da hat safhaya ulaştı.

Martin Luther gibi Hristiyan din adamları kendi halklarına Türkleri ve Müslümanları "tanrının falakası ve şeytanın hizmetçisi" olarak gösterdiler ve bundan kurtulmak için halkı dua ve tövbeye, Türkler ve Müslümanlar ile mücadeleye davet ettiler.

“Onlar ve biz" düalizmine dayalı şarkiyatçı bakış açısını bir müddet rafa kaldırdılar. Çünkü çıkarcı zihniyetleri bunu gerektiriyordu. 2. Dünya Savaşı ardından, soğuk Savaş Devrimi'nin sona ermesiyle birlikte, Komünizmin ortadan kalkması yeni bir düşman arayışına sevk etti ve bunun için en güzel tercih İslamofobi'ydi.

Buradan yola çıkarak İslamiyet’i terörle birlikte özdeştirdiler. Batı düşmanlığının rengini kızıldan yeşile dönüştü. 90'lı yılların ortalarından itibaren Müslümanlara yönelik şiddet ve baskıyı daha da artırdılar.

Hatta bu nefret siyasetin içine kadar girdi. İslam ve Müslümanlar üzerine inşa edilmiş ırkçı ve popülist söylemlerden dolayı oy oranlarının arttığının farkına varılınca siyasetçiler ve partiler popülist ırkçı söylemlere başvurdular. Böylelikle Avrupa siyaseti, İslam düşmanlarının etkisi altına girmiş oldu.

Şu vâkıa tüm toplum bilimcilerin kabul ettiği bir gerçek; ki günümüz gençlerinin içinde bulunduğu çeşitli buhranlar, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ve psikolojik sorunlar, insanları huzurun adresi olan İslam'a meylettiriyor. Bu zamanda İslamiyet hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yayılmaya, anlaşılmaya ve yaşanmaya elverişli...

Bu durum da doğal olarak; ateistlik ve putperestliğin, İslamiyet dışında kalan hak dinler de dahil olmak üzere, bütün batıl dinlerin mensuplarını rahatsız ediyor.

Kutuplaştırmayan, dışlamayan, huzur ve güven iklimi vaad eden, insanlara iyiliği emredip yine onları kötülükten sakınmaya davet eden İslam, tüm dünyayı kuşatmaya devam ederken, bu hak dinin dışında kalan; kendi Avrupai ve batılı kültürünün ezik ve azınlık olarak kalmasından korku duyanlar; bizim gurur, onur ve şerefle yaşadığımızı bir matem havasıyla kabusmuş gibi göstererek korkutmaya ve ürkütmeye çabalıyor.

“Tatlı Suyun Başı Kalabalık Olur” cümlesinden hareketle, bataklığın arttığı bu çağda, İslamiyet'in bir kurtuluş reçetesi sunduğu apaçık ortada... İslam hakkında hiçbir bilgisi ve dayanağı olmayan kerameti kendinden menkul kimi insan müsveddeleri adeta şifa dağıtan bir doktor kılığına bürünerek çok rahat bir şekilde şifayı zehir, zehiri de şifa gibi gösterebiliyorlar.

Çünkü bu onlara verilmiş bir görev! Varlıklarını sürdürebilmeleri için bu kirli kampanyanın bir varisi olmak zorundalar. Asıllarını inkar etmeden, ateistçe yaptıkları bu eleştiri ve hakaretler illegal yollarla yürütülen bir varoluş mücadelesi...

Halbuki derya'nın içine damlatılmış bir necaset olduklarının farkında değiller. Etkisiz ve değersizler. Küçükler, iğrençler ve hiçler...