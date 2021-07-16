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Cameron Diaz'dan 'cinsel ilişki' itirafı! 'Genç görünmemin nedeni bu'

Cameron Diaz'dan 'cinsel ilişki' itirafı! 'Genç görünmemin nedeni bu'

Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan çok konuşulacak cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

Cameron Diaz'dan 'cinsel ilişki' itirafı! 'Genç görünmemin nedeni bu'

48 yaşındaki Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, genç kalmanın sırrını düzenli ilişkiye girmek olarak açıkladı. Diaz, "Cinsel ilişki sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor. Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim" dedi.

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Cameron Diaz'dan 'cinsel ilişki' itirafı! 'Genç görünmemin nedeni bu'

Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, 48 yaşında olmasına rağmen cildinin genç durmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

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Cameron Diaz'dan 'cinsel ilişki' itirafı! 'Genç görünmemin nedeni bu'

Diaz, düzenli bir cinsel hayatı olduğunu ve kendisine göre genç kalmasının en önemli nedenlerinden birinin de bu olduğunu dile getirdi.

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Cameron Diaz'dan 'cinsel ilişki' itirafı! 'Genç görünmemin nedeni bu'

"Bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok sık cinsel ilişkiye giriyorum"

Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı. Diaz, "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok sık cinsel ilişkiye giriyorum" ifadelerini kullandı.

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