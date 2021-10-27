Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi Kanal D Merve Dinçkol çıktı

Feyyaz Şerifoğlu ilk kez karşımıza O Ses Türkiye yarışmasıyla çıktı. Böylece sesini tüm Türkiye’ye kanıtlamış oldu. Yakışıklı oyuncu daha sonra birçok ünlü ismin vokalistliğini üstlenmişti. Daha sonra ise Kırmızı Oda dizisinde Can karakteriyle karşımıza çıktı.