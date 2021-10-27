Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi Kanal D Merve Dinçkol çıktı
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun Kanal D’nin hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol ile birlikte olduğu öğrenildi. İkili birlikte bir kafede sohbet ederken objektiflere yakalandı.
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi. Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi.
Camdaki Kız Sedat karakteriyle dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı.
Feyyaz Şerifoğlu ilk kez karşımıza O Ses Türkiye yarışmasıyla çıktı. Böylece sesini tüm Türkiye’ye kanıtlamış oldu. Yakışıklı oyuncu daha sonra birçok ünlü ismin vokalistliğini üstlenmişti. Daha sonra ise Kırmızı Oda dizisinde Can karakteriyle karşımıza çıktı.
Yapımcılar bu dizi sonrası Şerifoğlu’nun peşini bırakmak bilmedi. Feyyaz’ da Camdaki Kız dizisi ile anlaştı. Ünlü oyuncu dizi ile yıldızını parlattı ve parlatmaya da devam ediyor. Şerifoğlu oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak uyandırıyor.