Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sır gibi sakladığı sevgilisine aşıkını ilan etti! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı...
Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Camdaki Kız'da Sedat rolünü üstlenmişti. Bu diziyle yıldızı daha çok parlayan Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Bir süredir sır gibi sakladığı sevgilsiini sosyal medya hesabından ilan etti. Sevgilisinin kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın o kız kim çıktı...
Camdaki Kız'ın yıldız karakteri Sedat'ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medyada çok dikkat çekiyor. Özel hayatı hakkında pek açıklama yapmayan ünlü oyuncununun hayatında biri olup olmadığı merak ediliyordu. Bir süredir sır gibi sakladığı kız arkadaşını sonunda ilan etti. Sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğrafla her şeyi apaçık etti. Bakın sevgilisi kim çıktı...
O Ses Türkiye yarışmasıyla ekran serüvenine başlayan, Kırmızı Oda dizisiyle oyunculuktaki yeteneğini kanıtlayan Feyyaz Şerifoğlı, Camdaki Kız dizisiyle yerini büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Dizide çapkın Sedat rolünü canlandıran Şerifoğlu'nu gerçek hayatta yalnız görüyorduk.
Kalbi bir süredir boş olan Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker Merve Dinçkol'la şaka kapılarını açtı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşk paylaşımı yaptı.