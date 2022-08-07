Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sır gibi sakladığı sevgilisine aşıkını ilan etti! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı...

Camdaki Kız'ın yıldız karakteri Sedat'ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medyada çok dikkat çekiyor. Özel hayatı hakkında pek açıklama yapmayan ünlü oyuncununun hayatında biri olup olmadığı merak ediliyordu. Bir süredir sır gibi sakladığı kız arkadaşını sonunda ilan etti. Sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğrafla her şeyi apaçık etti. Bakın sevgilisi kim çıktı...