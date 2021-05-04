Camdaki Kız'ın Nalan'ı Netflix'in Fatma'sı Burcu Biricik için bakın neler yazdılar

Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik, Fatma dizisiyle de yurt dışına açılacak gibi gözüküyor. Başarısına başarı ekleyerek yoluna devam eden güzel oyuncunun yeni dizisi Fatma için dünyanın dört bir yanından övgüler geliyor.