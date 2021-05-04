Camdaki Kız'ın Nalan'ı Netflix'in Fatma'sı Burcu Biricik için bakın neler yazdılar
Burcu Biricik, Kanal D'deki Camdaki Kız dizisinin yanı sıra Netflix'teki Fatma dizisiyle adından söz ettirdi. Ünü ülke sınırlarını aştı, dünyaca ünlü isim öve öve bitiremedi.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in geçtiğimiz günlerde uluslararası dijital platform Netflix'te yeni bir dizisi çıktı. Hali hazırda Camdaki Kız dizisiyle Türkiye'de zaten konuşulan Biricik, Fatma dizisindeki başarısıyla ülke sınırlarını aştı.
Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik, Fatma dizisiyle de yurt dışına açılacak gibi gözüküyor. Başarısına başarı ekleyerek yoluna devam eden güzel oyuncunun yeni dizisi Fatma için dünyanın dört bir yanından övgüler geliyor.
Göğüsleri kabartan Burcu Biricik için gururlandıran bir yorum da Kanadalı gazeteci Jack Todd'den geldi.
Fatma'yı izleyen Todd, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Türk oyuncu Burcu Biricik'in Fatma'da Netflix'teki performansı, şimdiye kadar gördüğüm en büyük performanslardan biri.''