Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten köpek Boji'ye kurulan 'kaka' kumpasına isyan
İSTANBUL'da toplu taşımayla gezerek ünlenen Boji isimli köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddiasının ardından dışkının koltuğa bir yolcu tarafından koyulduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Sosyal medya Boji'ye 'kumpas' kurulduğuna yönelik isyanlarla dolup taşarken bir tepki de Camdaki Kızın Nalan'ı Burcu Biricik'ten geldi.
İSTANBUL’u toplu taşıma araçlarıyla gezerek ünlenen Boji’nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı. İddialar üzerine Boji’nin gün boyu eğitim merkezinde olduğu bildirilirken, dışkının koltuğa bir yolcu tarafından koyulduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada 'Boji'ye kumpas' etiketleriyle binlerce tepki mesajı paylaşıldı. Boji ile ilgili dikkat çeken tepkilerden biri de Camdaki Kız dizisinin Nalan karakteriyle son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Burcu Biricik'ten geldi.
İstanbul toplu taşımasının sembol köpeği Boji’yle ilgili “Tramvaya kaka yaptı” iddiası ortaya atılmış, sonrasında ortaya çıkan görüntülerde bir kişinin koltuğa kaka koyduğu anlaşılmıştı. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Boji'ye kurulan kaka kumpasına sosyal medya hesabından isyan etti.
"Köpeğe iftira atmak için cebinde b..k taşıyanın b..k kadar aklı yoktur”
Burcu Biricik de olaya sessiz kalmadı 1Neden mesela? Köpeğe iftira atmak için cebinde b..k taşıyanın b..k kadar aklı yoktur” dedi.
Ne olmuştu?
İstanbul’da tramvaya binen sosyal medya kullanıcısı, tramvayın bir koltuğundaki Köpek dışkısını fotoğrafladı.