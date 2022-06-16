Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bomba bir projeye imza attı! Yeni partneri bakın hangi sürpriz isim

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan bomba bir proje ile yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturacağı projede Ceyhan'ın partneri bir zamanlar Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan Pelin Karahan olacak..