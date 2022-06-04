Camdaki Kız'ın Hayri'si baba-oğul pozuyla camları çatlattı!
Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Camdaki Kız'da "Şoför Hayri" karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan oğlu İlhan'la fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun kaslı ve fit görünümüne beğeni yağdı. "Cam’da ki şoför" yorumları yapıldı.
Son yıllarda Sıfır Bir, Çukur, Alev Alev dizileri ve şimdilerde sevilen dizi Camdaki Kız'da canlandırdığı "Şoför Hayri" karakteriyle tanıdığımız yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan Instagram'da yaptığı son paylaşımı beğeni ve yorumları topladı.
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Ceyhan'ın kaslı ve fit fiziği dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı 305 bin beğeni aldı.
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Ceyhan paylaşımına "Sen yeşil seviyorum diyince bebekamın ☘️" notunu düştü...
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Ünlü oyuncu oğlu İlhan'la sık sık paylaşım yapıyor.
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