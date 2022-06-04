Camdaki Kız'ın Hayri'si baba-oğul pozuyla camları çatlattı!

Son yıllarda Sıfır Bir, Çukur, Alev Alev dizileri ve şimdilerde sevilen dizi Camdaki Kız'da canlandırdığı "Şoför Hayri" karakteriyle tanıdığımız yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan Instagram'da yaptığı son paylaşımı beğeni ve yorumları topladı.