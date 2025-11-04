Camdaki Kız'ın Hafize'si Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor...

"O SAYIYI GÖRÜNCE DEĞİŞMEYE KARAR VERDİM"

Usta oyuncu, bir dönem 98 kiloya çıktığını ve torununun "100 kilo olmuşsun anneanne, zayıfla artık" sözlerinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Menzil, "O iki haneli sayıyı görmek beni utandırdı; sağlık için kilo vermeye karar verdim" dedi.