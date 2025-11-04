Camdaki Kız'ın Hafize'si Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor...
Nihal Menzil, en son Camdaki Kız dizisi ile ekrana gelmişti. Torunuyla birlikte yaşadığı mütevazı apartman dairesinde sade ve huzurlu bir yaşam sürdürüyor.
"Camdaki Kız" dizisindeki Hafize karakteriyle hafızalara kazınan Menzil, kariyer yolculuğundan özel hayatına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
"Yaprak Dökümü", "Çemberimde Gül Oya", "Haziran Gecesi" ve "Camdaki Kız" dizilerinde rol alan deneyimli oyuncu Nihal Menzil, bu hafta evinde Kanal D ekibini ağırladı.
"Camdaki Kız"da hayat verdiği Hafize (Hafiş) karakteriyle büyük beğeni toplayan Menzil, hem kariyerine hem de özel yaşamına dair içten açıklamalarda bulundu.
"O SAYIYI GÖRÜNCE DEĞİŞMEYE KARAR VERDİM"
Usta oyuncu, bir dönem 98 kiloya çıktığını ve torununun "100 kilo olmuşsun anneanne, zayıfla artık" sözlerinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Menzil, "O iki haneli sayıyı görmek beni utandırdı; sağlık için kilo vermeye karar verdim" dedi.