Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi yıllar sonra itiraf etti: Babamla 7 yaşında...
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Cana Yalçın karakterini canlandıran Hande Ataizi çarpıcı itiraflarda bulundu.
Hürriyet'in Youtube kanalında yayınlanan 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e bu hafta Hande Ataizi konuk oldu. Ataizi, çocukluk travmalarından geçmişe damga vuran magazin çıkışlarına kadar her şeyi anlattı.
"Hepimiz bir kişiliğiz hepimizin kendine ait renkleri var" diyen Ataizi "Renklerimizi prototipe indirdiğimiz zaman biz bizlikten çıkıyoruz. O zaman mutsuz bir kişilik oluyorsun. Bu benim gibi karakterler açısından çok da mutluluk verici bir şey değil. Ben bundan ödün vermedim." ifadelerini kullandı.
Yaşamıyla ilgili Ataizi "Mutlu ve keyifli bir yaşam benim hedefim her zaman. Oğluma da hep onu söylüyorum ve kendin gibi olmak...İstediğin mesleği özgürce seçebilmek, kendi kararlarının bedellerini kendin ödemecesine bir yol seçebilmek bence sana mutluluğu getiriyor." diye konuştu.
Ödediği bedelle ilgili Ataizi "Ben bedel ödedim mi? Evet ödedim. Göz önünde olmaktan kaynaklı bir bedel ödüyorsun. Ben bu mesleği seçerken hiçbir zaman kalabalıklar arasında imzalar alınsın niyetiyle girmedim. Gerçekten oyuncu olmak istediğim için bu mesleğe girdim. Konservatuar okudum falan..." dedi.