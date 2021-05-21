Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

Dizinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu da oyunculuğuyla takdirleri topluyor. Şerifoğlu'nun bir takdir topladığı alan daha var sesi... Eskiden Ajda Pekkan'ın vokalliğini yapan yakışıklı oyuncu, dün akşam da Pekkan ile bir araya geldi.