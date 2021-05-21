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Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

Kanal D'deki Camdaki Kız dizisinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu, dizinin son bölümünü Ajda Pekkan ile beraber izledi. Sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

İlk olarak TV8'deki Kırmızı Oda dizisine Burcu Biricik'le beraber konuk oyuncu olan Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde aynı partneri Burcu Biricik'le Camdaki Kız'da döktürüyor. Dizi ilk başlarda tepki alsa da son zamanlarda ilgiyle izlenen bir yapım haline geldi.

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Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

Dizinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu da oyunculuğuyla takdirleri topluyor. Şerifoğlu'nun bir takdir topladığı alan daha var sesi... Eskiden Ajda Pekkan'ın vokalliğini yapan yakışıklı oyuncu, dün akşam da Pekkan ile bir araya geldi.

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Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

Camdaki Kız'ın son bölümünü Ajda Pekkan'la birlikte izleyen Feyyaz Şerifoğlu o anlarda çekilen fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı. 

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Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan'la diziyi izledi bakın ne paylaştı

Şerifoğlu, Pekkan ile pozuna "Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız" notunu ekledi.

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