Camdaki Kız'da Hayri kim kitaba göre Nalan ile nasıl tanışması nasıl?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile yeniden seyircisi ile buluşacak. Psikolog olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Camdaki Kız'ın bu sezon en çok merak edilen karakteri Hayri oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan, ayrıca Laz kızı dediği bir kadınla da yasak aşk yaşayan Hayri, Nalan ile dolu dizgin bir aşka yelken açacak.