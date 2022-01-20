Camdaki Kız Nalan hamile mi son bölümde olay sahne! Sedat'ın Feride'ye yalvarışı caps oldu!
KANAL D Camdaki Kız 27. bölümde Nalan Sedat'ın 'müstehcen' videosunu izleyince olanlar oldu... Sedat'ın, kayınvalidesi Feride'ye yalvardığı sahneler sosyal medyada viral oldu!
KANAL D'nin yayınlandığı Perşembe akşamları reytingleri alt üst eden dizisi 2 haftalık 'koronavirüs' molasının ardından 27. bölümüyle 20 Ocak akşamı yayınlandı. Başrol Burcu Biricik'in koronaya yakalanmasıyla çekimlerine ara verilen ve 2 hafta üst üste yayınlanamayan Camdaki Kız'ın son bölümü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Nalan, Sedat'ın 'müstehcen videosu'nu izleyince ortalık karıştı. Sedat foyasının ortaya çıktığını anlayınca kayınvalidesi Feride'nin önünde diz çöküp yalvardı. İşte Camdaki Kız 27. bölümden öne çıkan detaylar...
Camdaki Kız 2 haftalık yayın arasının ardıdnan son bölümüyle Twitter'da TT oldu.
'Sen yalan konusunda bir dünya markasısın'
Sevilen dizide Muzaffer karakterinin sevgilisi olan Melisa ile geçmiş yıllarda yaşadığı ilişkinin videosu ortaya saçılan Sedat, görüntüleri izleyen Nalan'a yalvardı.
Ancak Nalan'ın 'Sen yalan konusunda bir dünya markasısın' çıkışı gecenin Twitter'da en çok paylaşılan sahnesi oldu.