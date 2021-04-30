Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düştü. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştırdığı Alev Alev bu hafta reytinglerde ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.