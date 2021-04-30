Camdaki Kız Mucize Doktor Alev Alev Bir Zamanlar Kıbrıs Survivor ve Akrep'e reyting şoku
29 Nisan 2021'in reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Akrep, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev'i hüsrana uğrattı. Reytingde zirvenin sahibi ise şaşırttı.
Nalan ve ailesini Koroğlu malikanesinde beklenmeyen bir isim karşıladı. Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Cana'nın fotoğrafı gazetede yayınlandı. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi bütün gazetecileri harekete geçirdiği Camdaki Kız'ın dün akşamki bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Önce Nazlı’yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkıştığı Mucize Doktor bu haftaki bölümüyle dibe çakıldı.
Ödül ve anlat bakalım yarışından önce her hafta olduğu gibi yarışmacılar yeni takım kaptanlarını seçmek için oylarını kullandı. Ünlüler takımında yapılan oylamada Batuhan kaptan olurken, gönüllüler tercihini Berkay'dan yana kullandığı Survivor dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düştü. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştırdığı Alev Alev bu hafta reytinglerde ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.