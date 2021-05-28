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Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

28 Mayıs 2021 reyting sonuçları Camdaki Kız, Alev Alev, Akrep, Survivor, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mucize Doktor'u hüsrana uğrattı.

Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

Ahmet, Efe’yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda’ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda’yı suçladığı Akrep'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs reytinglerde bu hafta alt sıralara düştü. 

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Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

Feride, Nalan'a baskı yapmaya devam etti. Sedat ile öpüşmek Nalan'a pahalıya mal oldu. Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamadığı Camdaki Kız'ın son bölümü reytinglerde zirveyi kaptırdı. 

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Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

Ali Vefa ile sevgilisi Nazlı sonunda evlendi.  Ali Vefa ve Nazlı bebeklerini kucaklarını aldığı Mucize Doktor ekranlara mutlu sonla veda etti. Sevilen dizi final bölümüyle reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.

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