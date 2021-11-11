Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda'nın mimarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun seans ücreti...

Daha önce İstanbullu Gelin ve hemen ardından da Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizilerinin uyarlaması ile adından sıkça söz ettiren Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun seans ücretiyle ilgili sızan bilgiler sosyal medyayı şaşkınlığa uğrattı. Televizyon tarihine kazınan başarılı dizilerin mimarı Budayıcıoğlu'nun 20 dakikalık bir seans ücretinin 1200 TL olduğu konuşuluyor. Seans ücreti kadar Budayıcıoğlu'nun muayenehanesinin nerede ve hangi ilde olduğu da çok merak edilen diğer detaylar arasında...