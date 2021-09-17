Camdaki Kız Masterchef Müge Anlı Esra Erol Bir Zamanlar Çukurova Kazara Aşk'a reyting şoku

Ümit’e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli’ye Ümit’i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit’in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit’i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha’nın Ümit’i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonuyla hüsrana uğradı.