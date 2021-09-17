Camdaki Kız Masterchef Müge Anlı Esra Erol Bir Zamanlar Çukurova Kazara Aşk'a reyting şoku
16 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Camdaki Kız, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 16 Eylül Perşembe akşamı 11’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide; Feride’nin Nalan ve Sedat’a uyguladığı baskı dikkat çektiği Camdaki Kız reytingde zirveyi kaptırdı.
Yedeklerde bulunan isimler, ana kadro için girdikleri ilk yarışta jürinin istediği hünkar beğendiyi en iyi şekilde yapmak için çalıştığı Masterchef reytinglerde dibe çakıldı.
Ümit’e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli’ye Ümit’i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit’in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit’i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha’nın Ümit’i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonuyla hüsrana uğradı.
İzmir'de ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in (35) 33 yıllık arayışından dram çıktığı Müge Anlı'nın son bölümü reyting yarışında zirveyi kaptırdı.