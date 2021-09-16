Camdaki Kız Hayri kim kitap özetinde Hayri nasıl biri hayatı
Yeni sezonu ile başlayan Camdaki Kız'da en çok merak edilen karakter Nalan ile aşk yaşayacak olan Hayri karakteri oldu. Camdaki Kız kitabına göre evli ve çocuklu olan Hayri karakteri ile Nalan yasak aşk yaşayacak. Hayri karakterini ise Cihangir Ceylan oynayacak. Peki kitaba göre Hayri ve Nalan nasıl tanışacak? Hayri kimdir?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile yeniden seyircisi ile buluşacak. Psikolog olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Camdaki Kız'ın bu sezon en çok merak edilen karakteri Hayri oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan, ayrıca Laz kızı dediği bir kadınla da yasak aşk yaşayan Hayri, Nalan ile dolu dizgin bir aşka yelken açacak.
Nalan'ın eşinden ve ailesinden sakladığı gizli aşkı Hayri kitaba göre öldürülecek. Camdaki Kız Hayri karakterini ise genç oyuncu Cihangir Ceylan oynayacak. Kitapta ise Hayri karakteri İbrahim Tatlıses'e benzetilmişti. Peki kimdir bu dizinin kilit ismi Hayri?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide geçen hikayenin asıl kahramanları Nalan ile Hayri'dir. Bu nedenle gerçek hikayeyi bilen seyirciler, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini yani şoför Hayri'yi kimin oynayacağını merak ediyor. Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini başarılı oyuncu Cihangir Ceylan oynayacak.
Kitapta Hayri kimdir: Rafet beyin Nalan’a şoför olarak tahsis ettiği kişi ise Hayri. Hayri, köyden İstanbul’a çalışmak için gelmiş, iri yarı, kara kaşlı kara gözlü, yağız bir Anadolu delikanlısı olarak betimleniyor. Nalan’ın güzelliği karşısında büyülenen Hayri, sürekli bir şekilde Nalan’ın etrafında olmaya çalışıyor. Arabada yolculuk ederken sürekli aynadan Nalan ile göz göze gelemeye çalışırken, iş yerinde ise Nalan’ın ofisinin penceresinin önünden ayrılmıyor.