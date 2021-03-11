Camdaki Kız gümbür gümbür geliyor yayımlanmadan Twitter'da kıyamet koptu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın dün akşam ilk fragmanı yayımlandı. Burcu Biricik'in başrolde olduğu dizi şimdiden en çok konuşulan konu oldu.
Şimdiye kadar Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı derken yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu eseri ekranlara geliyor. Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor.
Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Camdaki Kız'daki performansıyla da çok konuşulacak.
Kırmızı Oda dizisindeki partnerini de yanına alan Biricik'in rol arkadaşı, Feyyaz Şerifoğlu olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Oda dizisinde aşklarının gerçek olmasını dileyen izleyenler, bu haberle havalara uçtu.
Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.