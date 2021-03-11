Camdaki Kız gümbür gümbür geliyor yayımlanmadan Twitter'da kıyamet koptu

Şimdiye kadar Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı derken yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu eseri ekranlara geliyor. Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor.