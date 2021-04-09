Camdaki Kız birinci bölüm için herkes bakın ne konuştu seyirci isyan etti
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Camdaki Kız dün akşam ilk bölümüyle yayımlandı. Camdaki Kız dizisi için herkes aynı konuyu konuşup dert yandı.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden esinlenerek yazılan, gerçek hayattan uyarlanan Camdaki Kız, dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlandı. Kırmızı Oda dizisinde çok beğenilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisinde de beğenileri topladı. Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin annesi ise ''Bu kadar da olmaz'' dedirtti.
Camdaki Kız'ın 1. bölümünde, küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın banyo yaptırıldığı sahne ise izleyenleri etkiledi. Feyyaz Şerfioğlu'nun hayat verdiği Sedat'ın babasının ise israf konusuna takıntılı olması izleyenleri şaşırtan konulardan biriydi.
Burcu Biricik, Camdaki Kız'da emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğu olan Nalan rolünü canlandırıyor. Feyyaz Şerifoğlu ise Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu ailesinin oğlu rolüyle ekranlara döndü. İkilinin kaderleri ise ailelerinin baskısıyla evlendirilmek için buluşmalarıyla değişti.
Fakat dizinin konusunun yanı sıra izleyenler dizide kamerayla sürekli olarak zoom yapılmasına takıldı. Diğer dizilerden farklı bir teknikle çekilen dizide sürekli olarak yakın çekim yapılması izleyiciyi rahatsız etti.