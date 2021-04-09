Camdaki Kız birinci bölüm için herkes bakın ne konuştu seyirci isyan etti

Burcu Biricik, Camdaki Kız'da emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğu olan Nalan rolünü canlandırıyor. Feyyaz Şerifoğlu ise Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu ailesinin oğlu rolüyle ekranlara döndü. İkilinin kaderleri ise ailelerinin baskısıyla evlendirilmek için buluşmalarıyla değişti.