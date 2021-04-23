Camdaki Kız Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep Mucize Doktor Survivor Alev Alev'e reyting şoku
22 Nisan 2021'in reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Akrep, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev'i hüsrana uğrattı. Reytingde zirvenin sahibi ise şaşırttı.
Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş'le kesiştiği Bir Zamanlar Kıbrıs dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle reyting listesinde iyi bir başarı elde etti.
İskender'in Çiçek'e duygularını ifade ettiği sahnede Çiçek, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak İskender'in hislerini açıklamasına engel olduğu Alev Alev son bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Ahmet Karadağ Ferda'nın adam tutup onu öldürmek istediğini öğrendiği Akrep'in yeni bölümü ilk 10'da bu hafta da kendisine yer bulamadı.
Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümüne bekaret sahnesi damga vurdu. Reytinglerde yükselişe geçen dizi umduğu başarıyı sağlayamadı.