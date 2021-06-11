Camdaki Kız Akrep Survivor reytinglerde hüsrana uğradı! İlk sıra bakın kimin

Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gitti. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlandığı Akrep son bölümüyle hüsrana uğradı.