Camdaki Kız Akrep Survivor reytinglerde hüsrana uğradı! İlk sıra bakın kimin
10 Haziran 2021'in reyting sonuçları Camdaki Kız, Akrep ve Survivor yarışmasını hüsrana uğradı.
Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. Şahane bir düğün töreniyle Nalan'la evlenmeye hazırlanan Sedat, peşini bırakmayan Cana ile öpüştüğü Camdaki Kız reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gitti. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlandığı Akrep son bölümüyle hüsrana uğradı.
Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu almak yarıştı. Dokunulmazlığı kazanan Berkay Survivor eleme adayı olarak Aleyna'nın ismini verdi. Böylece Aleyna, Batuhan'n ardından ikinci eleme adayı olduğu Survivor reytinglerde zirve yarışından koptu.
İşte perşembe günü reytingleri...
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