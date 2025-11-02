ÇamaşırlarınızI balkonda mı kurutuyorsunuz? Adeta filtre gibi çekiyor dikkat
Uzmanlar, özellikle yoğun trafik bulunan bölgelerde balkonda çamaşır kurutmanın ciddi sağlık tehlikesi oluşturabileceği uyarısında bulundu. Çevreciler, şehir merkezlerinde ve araç yoğunluğunun fazla olduğu caddelere bakan balkonların, fark edilmeden zararlı maddeleri adeta bir filtre gibi topladığını belirtti.
Uzmanlara göre, ıslak çamaşırlar balkonda asılı dururken çevredeki hava kirliliğini emiyor. Ağır metaller, egzoz gazları, fren balatalarından çıkan tozlar ve is partikülleri, çamaşırların yüzeyine kolayca yerleşiyor. Bu maddelerin tamamı kanserojen olarak kabul ediliyor. Uzun süreli temasın akciğer fonksiyonlarını zayıflattığı ve tümör oluşum riskini artırdığı ortaya çıktı.
KAN VE SOLUNUM YOLUYLA VÜCUDA GİRİYOR
Uzmanlar, kirli bölgelerde kurutulan çamaşırların insan sağlığına iki yolla zarar verebileceğini belirtiyor. Çamaşır liflerine yerleşen zararlı partiküller, vücuda cilt teması yoluyla geçebiliyor veya solunum yoluyla akciğerlere taşınabiliyor.
Yapılan araştırmalara göre, bir insan günün yaklaşık sekiz saatini uykuda geçiriyor. Bu da kirli havada kurutulmuş nevresim ve giysilerin uzun süreli temasıyla zararlı maddelerin vücuda girme olasılığını artırdığı belirtildi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR DAHA RİSKLİ
Çevreciler, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin bu etkiye daha açık olduğunu belirtiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan kişilerde akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı ve cilt tahrişi gibi komplikasyonlar daha sık görülüyor.
GÜVENLİ KURUTMA İÇİN ÖNERİLER
Uzmanlar, balkonda çamaşır kurutmanın yalnızca temiz havalı bölgelerde, örneğin bahçeye bakan veya trafiğin az olduğu semtlerde yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtiyor.
Yoğun egzoz ve sanayi atıklarının bulunduğu şehir merkezlerinde yaşayanlara ise şu tavsiyelerde bulunuluyor:
Çamaşırları mümkünse kapalı ortamda veya havalandırmalı kurutma makinelerinde kurutun.
Balkonda kurutmak zorundaysanız, yoğun trafiğin azaldığı saatleri tercih edin.
Kumaşları dış etkenlerden koruyacak file veya tül kullanın.