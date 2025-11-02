ÇamaşırlarınızI balkonda mı kurutuyorsunuz? Adeta filtre gibi çekiyor dikkat

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR DAHA RİSKLİ

Çevreciler, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin bu etkiye daha açık olduğunu belirtiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan kişilerde akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı ve cilt tahrişi gibi komplikasyonlar daha sık görülüyor.

GÜVENLİ KURUTMA İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, balkonda çamaşır kurutmanın yalnızca temiz havalı bölgelerde, örneğin bahçeye bakan veya trafiğin az olduğu semtlerde yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Yoğun egzoz ve sanayi atıklarının bulunduğu şehir merkezlerinde yaşayanlara ise şu tavsiyelerde bulunuluyor: