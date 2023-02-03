Çamaşırlar alev aldı: Yanan evini gözyaşları içinde izledi! "Kızım Balıkesir'den gelecekti" sözleri yürek burktu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, kadın gözyaşları içinde evinin alevlere teslim olmasını izledi. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın uzun bir süre olayın şokunda kaldı. Sağlık ekipleri ve komşuları kadını teselli etti. Kadına ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.