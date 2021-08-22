Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın evliliğinde deprem! 'Çocuk' krizi
Cam Tavanlar dizisinin Leyla karakterini canlandıran ancak dizisiyle beraber bir süre önce ekranlara veda eden Bensu Soral'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar geziyor. Soral, eşi Hakan Baş ile evliliğinde 'çocuk yapma' konusunda kriz yaşıyor.
Ünlü oyuncu Bensu Soral ile ilgili bomba iddia... Magazin kulislerinde, güzel oyuncunun, Hakan Baş ile örnek gösterilen evliliğinde büyük bir problemle karşı karşıya kaldığı konuşuluyor. Üç yıl önce nikah masasına oturan Soral ve Baş'ın evliliğinin üzerindeki kara bulutların ise "çocuk krizi" olduğu iddia edildi.
2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Bensu Soral ile Hakan Baş çiftiyle ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre, Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandığı iddia edildi.
Hakan Baş baba olmak istiyor
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.