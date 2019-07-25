Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü

Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü

İSTANBUL'dan Gaziantep'e cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan Cengiz B.'nin kullandığı TIR, Ankara'da yola savruldu.

Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü - Sayfa 1

Edinilen bilgilere göre direksiyon başında uyuyakalan Cengiz B. adlı sürücü, sabah saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Çevreyolu üzerinde kaza yaptı. Cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan TIR, yola savruldu.

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Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü - Sayfa 2

Yoldan çıkan tır bariyerlere çarparak ters döndü. Ters dönen tırdan çıkmayı başaran sürücü, kazanın etkisiyle şok yaşadı.

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Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü - Sayfa 3

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolun iki şeridini trafiğe kapatarak yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. 

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Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü - Sayfa 4

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

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