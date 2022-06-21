Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor!
ARTVİN'deki ormanlarda bulunan köknar ağacından toplanan çam sakızının fiyatını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Birçok faydasının olduğu bilinen çam sakızının kilosu, bin liranın üzerinde satılıyor.
Artvin'de çam sakızı toplayarak geçimini sürdüren Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavisinde kullanmak üzere Köknar ağacından tek tek çam sakızı topluyor.
Köknar ağacının kabuklarının arasından çıkarılan çam sakızının kilosu neredeyse altınla yarışıyor. Toplanan çam sakızının faydaları da saymakla bitmiyor.
Genelde köylüler ve çobanlar tarafından 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.
Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı insanlar tarafından şifa deposu olarak adlandırılıyor. Mide ağrısı, iltihap yaraları, öksürük gibi bir çok hastalığa iyi gelen çam sakızı, köylünün en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.