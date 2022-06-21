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Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

ARTVİN'deki ormanlarda bulunan köknar ağacından toplanan çam sakızının fiyatını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Birçok faydasının olduğu bilinen çam sakızının kilosu, bin liranın üzerinde satılıyor.

Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Artvin'de çam sakızı toplayarak geçimini sürdüren Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavisinde kullanmak üzere Köknar ağacından tek tek çam sakızı topluyor.

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Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Köknar ağacının kabuklarının arasından çıkarılan çam sakızının kilosu neredeyse altınla yarışıyor. Toplanan çam sakızının faydaları da saymakla bitmiyor.

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Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Genelde köylüler ve çobanlar tarafından 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.

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Çam sakızı deyip geçmeyin, fiyatı altın ile yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı insanlar tarafından şifa deposu olarak adlandırılıyor. Mide ağrısı, iltihap yaraları, öksürük gibi bir çok hastalığa iyi gelen çam sakızı, köylünün en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

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