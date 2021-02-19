Çalıştığı firmadan istifa edip bu işe girdi! Deniz Gül Özcan'ın hayatı böyle değişti

Yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen kadın girişimci, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan aldığı destekle Antalya'daki TEKNOKENT'te yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirket kurdu. Deniz Gül Özcan, 2003'te girdiği Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. ABD ve Almanya'daki kurumsal firmalarda yaklaşık 2 yıl çalışan Özcan, daha sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yıl özel bir şirkette çalışan Özcan, 2 yıl önce işinden istifa ederek memleketi Antalya'ya geldi.