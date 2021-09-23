Çalışırken maaşınızı artırabilirsiniz! Ücret hesabında 1261 detayı...
Emeklilikte yüksek maaş alabilmenin formülleri var. Yaş, prim şartı değişmiyor ama maaş arttırılabilir. İşte tüm detaylar...
Çalışırken emekli maaşınızı artırmak mümkün. Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir maaşla emekli olup keyifli bir ömür sürmektir. Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var. İşte detaylar...
Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında ne yapmak gerekiyor?
Yüksek kazanç üzerinden prim gerek. Bunun ücret bordrosunda tam olarak yatırılması gerek. İkramiye, prim, kira yardımı ödemeleri de brüt kazanca eklenmeli.
Emekli aylığı bütün sigorta türleri açısından aynı mı hesaplanıyor?
Prim ödenen bütün günler dikkate alınır. Memur, işçi, kendi adına çalışan için farklılık gösteriyor. Sigortalılık geçmişinde farklı kurumlarda çalışırken ödenen primler emekliliği ve alınacak maaşı da doğrudan etkiliyor.