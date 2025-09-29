Çalışanlar aman dikkat! Bunu yapan ne kıdem ne de ihbar tazminatı alacak
Son yıllarda artan rapor kullanımı çalışanı etkiler mi? Açıklanan verilerde Türkiye'de son bir yılda 4 milyon sağlık raporu düzenlendiği belirlenirken, "sık rapor almak işten atılma sebebi mi?" sorusu akıllara geldi. Peki rapor nedeniyle işten çıkarılanlar ne yapabilir, kıdem ve ihbar tazminatı alabilir mi? İşte detaylar...
Türkiye'de 2025 yılının ilk 8 ayında 4 milyon rapor düzenlendi. Rapor alarak işe gitmeyen çalışanlar dikkat çünkü işinizi kaybedebilirsiniz. Fazla rapor alan işçi kıdem tazminatını alabiliyorken, ihbar tazminatını kaybedecek. İşte detaylar...
8 - SGK ne kadar rapor parası ödedi?
SGK, 2024 yılında 6 milyon 479 bin 436 rapor düzenledi ve 33 milyar 728 milyon 564 bin TL ödeme yaptı. SGK 2025 yılının ilk 8 ayında ise sigortalı çalışanlar için 3 milyon 970 bin 70 adet rapor düzenledi ve 29 milyar 663 milyon 265 bin 825 TL ödeme yaptı.
Rahatsızlıkları belirleyen sağlık raporları,"İşe giriş, iş göremezlik, ilaç kullanımı, evlilik, ehliyet ve bez raporu" olarak sıralanıyor.
2 - Bir çalışan kendi kastı nedeniyle hastalanıp rapor alırsa işten çıkarılır mı?
İş Kanunu'nun 25. maddesine göre, işçi kendi kastı, düzensiz yaşam ve alkol kullanımı nedeniyle 3 gün ardı ardına veya bir ayda 5 iş gününden fazla işe gitmezse sözleşmesi süreler beklenmeden feshedilir.
4 - Çok sık rapor kullanan çalışan işten çıkarılabilir mi?
İşçinin aralıklarla fakat sık sık rapor alması durumunda Yargıtay bu durumu haklı değil ancak geçerli fesih sebebi sayıyor. İşçinin sık sık rapor almasının işveren açısından katlanılamaz bir durum teşkil ettiğinin kabulü durumunda işçiye ihbar süresi bildirilerek iş sözleşmesi feshediliyor. İş Kanunu'nun gerekçesinde işçinin yetersizliği sebebiyle geçerli fesih hakkı oluşturan haller arasında sık sık hastalanarak rapor alma da yer alıyor.