Çalışanına 30 bin TL ödeyecek mi? Nusret Gökçe'den olay açıklama
Dünyaca ünlü sosyete kasabı Nusret Gökçe, yaptıklarıyla olay oluyor. Ünlü işletmeci, en son hakkında çıkan 'Sosyal medya uzmanına 20 bin TL ödüyor' iddiasına yanıt verdi
İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Nusret Gökçe'nin ünü bilindiği üzere Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Nusret Gökçe hakkında bununla ilgili geçtiğimiz gün bir iddia ortaya atıldı.
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Nusret'in Instagram'da 24 milyon takipçisi bulunuyor. Fotoğraf ve video paylaşımlarıyla yüzbinlerce beğeni ve yorum alan Nusret'in bir sosyal medya uzmanıyla çalıştığı ve aylık 20 bin TL ödediği öne sürüldü.
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Her yaptığının çok konuşulmasının altında yatan sihrin de bu olduğu iddia ediliyor hatta Nusret'in bu çalışanına zam yaparak aylık maaşını 30 bin TL çıkaracağı da söyleniyordu.
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Nusret ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve yine gündemin üst sıralarına yerleşen bir açıklama yaptı.
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