Çalışanına 10 yıl SGK primi yatırmayan Fatih Ürek'e binlerce günlük sigorta cezası!
10 yıl boyunca kendisine hizmet veren orkestra şefi Oğuz Mühürdar'ı SGK primlerini ödemeden sigortasız çalıştırdığı gerekçesiyle davalık olan Fatih Ürek'e mahkemeden şok! Ürek çalışanının ödemediği binlerce günlük SGK primlerini cezasıyla ödemek zorunda...
Son yıllarda şarkıcılık kariyerinin yanısıra Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfak'tadaki başarısıyla adından söz ettiren, daha sonra sezon bitiminde programdan gönderilmesi nedeniyle de hakkının yenildiği konusunda sitem eden Fatih Ürek'e mahkemeden 'emsal niteliği'nde karar... 10 yıl boyunca beraber çalıştığı orkestra şefi Oğuz Mühürdar'ın kendisine açtığı davada, çalıştığı süre boyunca sigortasını yatırmadığı ispatlanan Fatih Ürek, Mühürdar'ın binlerce günlük sigortasını ödemek zorunda kalacak.
SGK'ya çalışanını bildirmemiş, sigorta primlerini yatırmamış!
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını ileri sürerek, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunarak kendisine hizmet verdiğini de ispat etti.
Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar,şarkıcının kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla 2014'te dava açmıştı.
3 bin 581 günlük sigorta primini ödemek zorunda
Hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi.